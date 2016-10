Po trčenju rešilec odpeljal enega udeleženca

HRPELJE – Ob 7.47 sta na Reški cesti v Hrpeljah trčili osebni vozili. V nesreči je bila ena oseba poškodovana. Gasilci ZGRS Sežana in PGD Materija so prometno in požarno zavarovali mesto nesreče ter odklopili akumulator.

Poškodovano osebo je ekipa NMP Sežana prepeljala na zdravljenje v izolsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.