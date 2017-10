Po trčenju reševali ukleščenega

MALA PIREŠICA – V torek ob 15.27 sta v Mali Pirešici trčili kombinirano in osebno vozilo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so PGE Celje in PGD Žalec, ki so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom rešili eno osebo iz osebnega vozila, posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom ter nudili pomoč reševalcem in policiji.

Ob trčenju sta se poškodovali dve osebi, ki so ju reševalci nujne medicinske pomoči iz Celja oskrbeli na kraju dogodka ter ju nato odpeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico.