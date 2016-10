Po trčenju peška obležala na vozišču

LJUBLJANA – V četrtek okrog 15.30 so policiste obvestili o prometni nesreči na Drenikovi ulici, v kateri se je ena oseba huje poškodovala.

Z ogledom kraja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je 51-letna peška prečkala vozišče Drenikove ulice zunaj označenega prehoda za pešce v trenutku, ko je mimo pravilno pripeljala 50-letna voznica osebnega avtomobila daewoo in trčila vanjo. Po trčenju je peška obležala na vozišču.

Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije je utrpela hude telesne poškodbe.