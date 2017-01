Po trčenju odpeljal

NOVA GORICA – V torek nekaj minut po 19. uri so policiste obvestili o prometni nesreči s pobegom.

Po do zdaj zbranih podatkih je okoli 19. ure neznani voznik z neznanim osebnim avtomobilom vozil po lokalni cesti iz smeri Pristave proti Novi Gorici: »Ko je neznani voznik pripeljal v desni pregledni ovinek po klancu navzdol, pri srečanju na svoji levi strani ni zagotovil zadostne bočne razdalje med svojim vozilom in udeležencem cestnega prometa, s katerim se je srečeval, tako da je prišlo do trčenja med neznanim voznikom in osebnim avtomobilom znamke Audi, s katerim se je iz nasprotne smeri peljal 56-letni voznik.«

Po trčenju je neznani voznik kot neposredni udeleženec prometne nesreče zapustil kraj, ne da bi drugemu udeležencu (upravičencu) nudil ustrezne podatke ali o tem obvestil policijo, so dogodek opisali na PU Nova Gorica.

V prometni nesreči je na osebnem vozilu audi A4 nastala materialna škoda (poškodovano je levo vzvratno ogledalo).

Ko bodo policisti izsledili pobeglega voznika – povzročitelja prometne nesreče, mu bo zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa (kršitev določil 45. in 110. člena) izdali plačilni nalog.