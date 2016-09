Po trčenju ni hotel pihati, raje bi pobegnil

LJUBLJANA – Na Ižanski cesti se je v ponedeljek ob 20.30 zgodila prometna nesreča.

V njej je bil udeležen 62-letni voznik punta, ki je z neupoštevanjem prednosti v križišču Ižanske ceste in Peruzzijeve ulice trčil v 46-letnega voznika seata. V nesreči po podatkih policije ni bilo poškodovanih.

Voznik seata je dajal znake opitosti, a je preizkus in strokovni pregled odklonil, tako da so mu nadaljnjo vožnjo prepovedali. On je kljub temu sedel v vozilo in se hotel odpeljati, policisti pa so mu to preprečili in ga pridržali. Sledijo ustrezni postopki.