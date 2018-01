Po trčenju končal na mariborski urgenci

COGETINCI – V nedeljo ob 15.45 je na avtocesti Murska Sobota–Maribor v naselju Cogetinci voznik z osebnim vozilom trčil v obcestno varnostno ograjo.

Posredovali so gasilci PGD Gornja Radgona in Gasilska brigada Maribor, s tehničnim posegom odprli zaklenjena vrata avtomobila in nudili pomoč reševalcem NMP Lenart, ti pa so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v UKC Maribor.