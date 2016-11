Po trčenju je zbežal v gozd

ZGORNJI HOTIČ – V torek ob 22.17 se je na cesti Ljubljana–Litija v Zgornjem Hotiču zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo osebno.

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so zapisali, da je voznik je zapustil vozilo in pobegnil v gozd.

Gasilci PGD Litija so odklopili akumulator, počistili iztekle tekočine in zavarovali kraj dogodka. Pobeglega voznika bo poiskala policija.