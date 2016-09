Po trčenju je končal v novomeški bolnišnici

TRŽIŠČE – V torek malo pred 14. uro sta na cesti Tržišče–Krmelj v občini Sevnica trčili osebni vozili. V trčenju se je poškodoval en udeleženec, ki so ga sevniški reševalci oskrbeli in prepeljali v novomeško bolnišnico.

Gasilci PGD Sevnica so nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev, odklopili akumulatorja, preprečili iztekanje motornih tekočin iz vozil in v bližnji potok, pomagali policiji pri usmerjanju prometa, pomagali vlečni službi in očistili cestišče, je poročala uprava za zaščito in reševanje.