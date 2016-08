Po trčenju ena oseba ukleščena v razbitini

VELENJE – V ponedeljek ob 9.31 sta na Partizanski cesti v Velenju trčili osebno in kombinirano vozilo.

Posredovali so gasilci PGD Velenje, ki so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo, nudili pomoč reševalcem, odklopili akumulatorja vozil in z vpojnimi sredstvi počistili razlite motorne tekočine.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Velenja so dva poškodovanca prepeljali v nadaljnjo oskrbo v celjsko bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.