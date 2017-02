Po trčenju dva v bolnišnico

ZIDANI MOST – V sredo ob 12.27 sta v Zidanem Mostu, občina Laško, trčili osebni vozili.

Posredovali so gasilci iz Celja in PGD Laško, ki so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja ter posipali cestišče z vpojnimi sredstvi.

Dve poškodovani osebi so reševalci prepeljali v celjsko bolnišnico.