Po trčenju avta in tovornjaka ena oseba ukleščena

KRANJ – Ob 3.23 se je na Ljubljanski cesti zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi tovorno in osebno vozilo.

Posredovali so gasilci JZ GRS Kranj, ki so s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz osebnega vozila, nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Kranja, odklopili akumulator ter z vpojnimi sredstvi očistili cestišče, je poročala uprava za zaščito in reševanje.