Po telefonu slišal Milkin smrtni krik

LJUBLJANA – Drago Railić, 63-letni Ljubljančan, včeraj pred ljubljansko sodnico Sinjo Božičnik ni deloval prav nič zaskrbljeno. Pa bi moral biti, saj ga zaradi očitkov, da je 15. oktobra lani ubil ženo Milko, lahko čaka dolga zaporna kazen. Obtožen je uboja, za kar je zagroženo od pet do 15 let zapora. Če bi sprejel ponudbo tožilke Liljane Tomič in priznal krivdo, bi za rešetkami ostal deset let. Railić se o ponudbi včeraj ni izrekel, saj si je vzel še nekaj časa za razmislek. Njegov zagovornik Dino Bauk je pojasnil, da mu je obtoženi povedal, »da bi glede tega in vseh posledic, ki sledijo, potreboval krajši rok za sprejem svoje odločitve«. Sodnica je temu ugodila in narok prestavila za natanko teden dni.

