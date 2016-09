Po streljanju v Ajdovščini Slovenija v šoku

AJDOVŠČINA – Pred slabim mesecem je državo pretresla novica o streljanju v bolnišnici v Izoli , danes zjutraj pa se je na žalost odvila nova tragedija , v kateri sta umrla dva moška.

Naravno je, da se ob takih novicah ljudje zgražajo in sprašujejo, kaj se dogaja, tako tudi naši bralci. »Mene pa samo zanima, kako lahko človek ubije človeka? Zaradi, denarja....starega spora....koščka zemlje.....vse skupaj ni vredno ubijanja. Do sedaj smo vedno trdili, da Slovenci nismo taki.....postaja me strah da smo in nikar na plan politiko, nima veze, če se je šlo za zemljo, denar.« piše bralka Alja.

Nekateri pa enostavno ne morejo verjeti, kako se razmere pri nas spreminjajo. »Po nekih raziskavah pred leti je bila Ajdovščina najbolj varen kraj v slo, zgleda da se res spreminjajo cajti.« pravi bralec Emanuel, bralka Nataša pa: »Žalostno je to, kar se že skoraj vsakodnevno dogaja.«. »Ne spet! Ni že dovolj mrtvih?« je pretresena Anja.

Bralec Robi pa je raje delil pozitivno misel: »nehajte se med sabo pobijat in se delit na leve, desne, rdeče, bele, Slovence in državljane... stopimo skupaj proti elitam od goričkega do Pirana!«