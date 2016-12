Po štajerki lovili prašiče

DOMŽALE – Ob 2.02 sta na štajerski avtocesti iz Celja proti Ljubljani, pred izvozom za Domžale, občina Domžale, trčili kombinirano in osebno vozilo s priklopnikom za prevoz prašičev. V nesreči poškodovani priklopnik so prašiči zapustili in se prosto gibali po cestišču.

Gasilci CZR Domžale so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, omejili gibanje pobeglih živali, zagotovili nadomestni prevoz, nudili pomoč pri natovarjanju pobeglih živali ter počistili posledice nesreče.

Na kraju so posredovali tudi dežurni veterinar, veterinarska inšpektorica, delavci cestnega podjetja ter policisti.

Poškodovanih ni bilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.