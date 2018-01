Po ropu župnika s pištolo prodajala vrečke

KRANJ – Pred sodnico kranjskega okrožnega sodišča Marjeto Dvornik sta stopila 30-letni Gregor Drnovšek in štiri leta starejši Ferid Ravkić, ki jima obtožnica očita, da sta ropala. Krivde ni priznal nobeden, iz izjav je bilo razbrati, da sta bila pri kaznivem dejanju »samo zraven«. Oba so na Gorenjsko pospremili pravosodni policisti: medtem ko je Drnovšek od konca septembra lani v priporu, Ravkić dneve preživlja v zaporu na Dobu.



O Feridu Ravkiću smo na straneh črne kronike že večkrat poročali, najbolj podrobno takrat, ko je bil na sodišče vabljen zaradi poskusa uboja, sodne palače pa je v zadnjih letih obiskal še zaradi pečanja z drogo in ponarejanja denarja. Nazadnje so mu na mariborskem sodišču prisodili dve leti in pol zapora, ker je priznal, da je blizu Slovenske Bistrice oropal župnišče in poškodoval župnika, v Goričah pri Kranju pa je januarja lani skupaj s kompanjonom oropal stanovanje starejše ženske.



Zaradi drog ima slab spomin

Med nedavnim sojenjem na Štajerskem je bilo ime pomočnika, s katerim se je Ferid Ravkić podal na roparski pohod, zavito v meglo. Zdaj pa se je razkrilo, da je bil Gregor Drnovšek zraven tako pri obeh kaznivih dejanjih kot tudi pri napadu v Tržiču, kjer sta zamaskirana roparja s pištolo grozila starejšemu domačinu. Kot smo izvedeli, naj bi roparski par po Gorenjskem hodil pod pretvezo, da prodaja vrečke. Ko sta potrkala na vrata dovolj prijazne žrtve v zrelih letih in videla, kje v hiši se skriva denar, sta se nasilno lotila še ropa.

On je imel pištolo, on je bil nasilen. Kako lahko on dobi manj kot jaz?

Ravkić je v Mariboru za dve kaznivi dejanji dobil dve leti in pol zapora. Tako se je Gregor Drnovšek za tem, ko je tožilka Lea Martinjak na predobravnavnem naroku zanj predlagala štiri leta zaporne kazni, vprašal: »To se mi zdi preveč. On je imel pištolo, on je bil nasilen. Kako lahko on dobi manj kot jaz?«



Ferid Ravkić prav tako ni priznal, da bi imel pri ropu v Tržiču takšno vlogo, kot je opisana v obtožnici. Če bi krivdo priznal, bi tožilka Lea Martinjak predlagala leto in dva meseca zaporne kazni. »Res sva bila tam jaz in on, vendar sem jaz samo zraven stal. Sicer pa se vsega niti ne spominjam prav dobro,« je dejal obtoženi Ravkić in pojasnil, da so bile v tistem času v njegovem življenju močno prisotne droge, zaradi katerih se niti ne spominja vsega, kar se mu je dogajalo pred enim letom.