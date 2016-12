Po razgrajanju se je ohladil v pridržanju

KRANJ – Kranjski policisti so obravnavali domačina, ki je pod vplivom alkohola v gostinskem lokalu razgrajal in pozival k nasilju. Nadaljeval je tudi v prisotnosti policistov, njihove ukaze, naj se umiri, in opozorila, da bo pridržan, če ne bo prenehal, pa je ignoriral.

Po aktivnem upiranju so ga zato pridržali do streznitve, proti njemu pa zaradi več kršitev javnega reda vodijo tudi prekrškovni postopek.