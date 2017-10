Po prijavi našli pijana moškega in žensko

RADOVLJICA – Policisti so ponoči na območju Radovljice obravnavali prijavo kršitve javnega reda in miru z udeležbo dveh oseb v enem od krožišč.

Na kraju so izsledili moškega in žensko, ki sta bila pod vplivom alkohola. Moškemu so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal trikratno preseženo dovoljeno vrednost alkohola (0,76 mg/l) in ga obravnavajo zaradi vožnje pod vplivom alkohola, proti ženski pa vodijo postopek zaradi suma kršitve predpisov o prijavi prebivališča, so v petek sporočili iz PU Kranj.