Po pretepu na pomoč reševalci

BOVEC – Policiste so v ponedeljek pozno zvečer obvestili, da sta se v enem od nastanitvenih objektov v Bovcu najprej verbalno in nato pa še fizično sprla moška, stara 37 in 38 let.

Pri tem je bil starejši udeleženec spora predvidoma lažje poškodovan po obrazu. Oskrbeli so ga reševalci nujne medicinske pomoči ZD Tolmin.

Policisti PP Bovec primer preiskujejo zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva in nadaljujejo dodatno zbiranje obvestil, da bi razjasnili vse okoliščine obravnavanega varnostnega dogodka, poroča PU Nova Gorica.