Po pretepu ga je zabodel, zdaj je v hišnem priporu

KRANJ – Pred Staro pošto v Kranju sta se kosovska Albanca Kryeziu Shkelzen in Fadil Zulfaj najprej sprla in potem še stepla. Zulfaj je po prepiru hotel oditi, in kot so poročali policisti, naj bi Shkelzen stekel za njim, ga parkrat počil po obrazu in ga z 8-centimetrskim nožem na preklop zabodel najprej v rame, potem pa še v predel dimelj. Medtem ko so kriminalisti opravljali ogled kraja dogodka, so jim sporočili, da se je storilec zglasil na policiji in povedal, da je nož skril v bližini doma.



Isah Malići, gradbenik kot prej omenjena, je na pričanju povedal, da je Shkelzen po značaju zelo dober, nič pa ni vedel o tem, da naj bi mu stric obdolženega ponujal denar za nekakšno odškodnino Zulfaju prek njega: »Vzgojen sem tako, da se stvari osebno pogovori in umiri, da se nehajo spori in nesporazumi. Marsikaj se je govorilo za mizo. Stric Kryeziuja bi rad pomagal, če se bodo umirile zadeve.« Izvedenec medicinske stroke Anton Lah je dopolnil poročilo v segmentu, ki se nanaša na poškodbe obdolženca, obramba pa je imela svojega strokovnjaka, a je Lah dejal, da izvedenci drugega mnenja praviloma ne komentirajo: »Glede na opis noža in rane ni bilo tako, kot naj bi se zgodilo glede na dokumentacijo iz Splošne bolnišnice Jesenice. Glede na to, da sem pravzaprav iskal resnico, sem prišel do zaključka in materiala, prišel sem do fotografije z operacijske mize, ki kaže, kaj bi se lahko zgodilo, kar bi bilo lahko vitalnega. Ko sem delal izvedeniško mnenje, sem se nanašal na besedilo, medicinsko dokumentacijo in navedbe prič, ne pa tudi na druge okoliščine. Rana je naključno povzročena s sunkom želje poškodovanja, ne pa da bi s tem procesom vzeli življenje oziroma hudega tarčnega poškodovanja.«



Zagovornica Mateje Likozar Rogelj je pred koncem glavne obravnave glede na Lahovo izvedeniško mnenje in izvedene dokaze predlagala odpravo pripora, saj po njenem mnenju ni pripornega razloga: »Ovržen je namreč utemeljen sum storitve kaznivega dejanja, kot ga očita obtožba, konkretno prizadejane poškodbe kažejo na dinamičen pretep, in ne kaznivo dejanje s ciljem vzeti življenje. Glede na to ne obstaja niti razlog begosumnosti ali ponovitvena nevarnost. Obramba vseskozi ponavlja, da je dom obtoženega Kranj, da tu živi z družino in tako noseča žena kot otrok potrebujeta močno oporo.«



Tožilstvo se s predlogom za odpravo pripora ni strinjalo, sploh ker je bil ta s sklepom zunajobravnavnega senata že podaljšan, vendar se je v petek ob 13. uri Shkelzen odpravil domov v hišni pripor. Sodišče je utemeljilo odločitev, da se nakazuje milejše kaznivo dejanje zoper življenje in telo: »Ponovitveni razlog in begosumnost sta manj intenzivno izkazana.« Obdolženi se ne sme oddaljiti od stanovanja, prepovedani so mu stiki z osebami, ki tam ne bivajo, potrebuje dovoljenje sodišča za vsako zapustitev stanovanja, sicer se lahko odredi pripor, nadzor pa opravljajo kranjski policisti.