Po požaru so štiri odpeljali v bolnišnico

TRNJE – Ob 0.55 je v naselju Trnje (občina Železniki) zaradi pozabljene hrane na štedilniku zagorelo v stanovanjskem objektu, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Železniki in Selca so požar pogasili ter pregledali in prezračili stanovanjski objekt. Reševalci NMP Škofja Loka so v UKC Ljubljana odpeljali štiri osebe, ki so se najverjetneje nadihale dima.