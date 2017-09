Po požaru škode za 10 tisočakov

ANHOVO – V petek zvečer so v podjetju v Anhovem zagoreli filtri delovnih strojev. Eden od delavcev je s plazemskim rezalnikom rezal kovinske plošče, pri tem pa je iskro odneslo v papirnat filter bližnjega stroja, ki je zagorel. Delavec je skušal pogasiti požar z gasilnim aparatom za prah, dokončno pa so ga pogasili gasilci različnih enot (PGD Kanal, PIGD Salonit Anhovo in JZ GRD Nova Gorica).

V požaru je zgorelo šest filtrov, delno pa je bilo poškodovano tudi ohišje enega od bližnjih strojev; skupna materialna škoda je ocenjena na približno 10.000 evrov.

Novogoriški policisti bodo v zvezi s požarom poslali poročilo okrožnemu državnemu tožilstvu v Novi Gorici, so sporočili iz PU Nova Gorica.