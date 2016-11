Po požaru ostajajo na straži

GROBLJE – Ob 12.55 je v Grobljah pri Prekopi v občini Šentjernej zagorela žagovina v silosu mizarske delavnice, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Šentjernej in Groblje so odstranili zgornjo plast žagovine. Gasilci PGD Groblje bodo na požarni straži ostali do jutranjih ur, so dodali.