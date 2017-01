Po požaru odpeljali lastnika

ŠEMPETER - VRTOJBA – V torek ob 16.43 je v Ulici 9. septembra v naselju Vrtojba, občina Šempeter - Vrtojba, zagorelo v kletnih prostorih stanovanjskega objekta.

Gasilci PGD Šempeter in JZ GRD GE Nova Gorica so pogasili tlečo električno instalacijo in goreče predmete v kurilnici. Prezračili so kletne prostore in iznesli poškodovane predmete, oskrbeli poškodovanega lastnika ter ga napotili na pregled v urgentni center, je poročala uprava za zaščito in reševanje.