Po požaru mu je spodrsnilo na tramu

VELIKI OREHEK – Policijo so v nedeljo obvestili o požaru v Velikem Orehku. Proti večeru je zagorelo v gospodarskem poslopju.

Ogenj, ki so ga omejili in pogasili gasilci, je po prvih ugotovitvah povzročil za okoli 30.000 evrov škode.

Komisija sektorja kriminalistične policije je opravila ogled kraja in izključila možnost samovžiga ali napake na električni napeljavi. Preiskava še poteka.

V ponedeljek popoldne se je na pogorišču huje poškodoval 31-letnik. Po prvih ugotovitvah mu je

pri sanaciji strehe spodrsnilo na tramu in je padel, pri tem pa si je poškodoval glavo in zlomil zapestje. Odpeljali so ga v bolnišnico.