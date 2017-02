Po požaru enega pridržali, a so morali pridržanje nujno prekiniti

MARIBOR – V nedeljo okoli 11. ure je izbruhnil požar v mansardi stanovanjske hiše v Košakih v Mariboru. Zgorela sta celotna mansarda in ostrešje hiše, materialna škoda pa po nestrokovni oceni znaša med 30.000 in 40.000 evri. V požaru ni bil nihče poškodovan.

Mariborski policisti in kriminalisti so z zbiranjem obvestil in z ogledom kraja požara posumili, da je bil ogenj zaneten namerno. Zaradi tega obravnavajo uradno pregonljivo kaznivo dejanje, kriminalistična preiskava pa še traja. Eni osebi so odvzeli prostost in jo pridržali, vendar so pridržanje morali prekiniti, ker je bila pridržana oseba zaradi svojega zdravstvenega stanja odpeljana na psihiatrično zdravljenje.