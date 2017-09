Po poti ugrabljene in do smrti mučene Zorice

LJUBLJANA – Se še spomnite besed Milana Trivkovića, ko je sebi v bran na sodišču razlagal, da 26. junija 2014 ni imel prav nič z ugrabitvijo Zorice Škrbić, ampak da je doma skupaj s prijatelji pekel na roštilju in igral pingpong? Včeraj je večer, ko je Škrbićeva nedaleč stran od njegove hiše v gozdu trpela grozovite muke, ki sta ji jih prizadejala že obsojeni Željko Petrović in Blagoje Sazdov, še enkrat lahko podoživljal. V ponovljenem sojenju je v družbi ljubljanske okrožne sodnice Barbare Črešnar Debeljak, tožilke Mateje Gončin, zagovornice Tee Mlinar Kovačič, Zoričinih bratov Zorana in Bojana, pravosodnih policistov, številnih pripadnikov posebne enote policije in specialcev obiskal hišo, kjer ga je čakal tudi oče Živan. Ta je novinarjem zatrjeval, da njegov sin ni kriv.

Prisoten tudi Zoričin partner

Obisk domače hiše in gozda je bil osrednji del ogleda kraja kaznivega dejanja, ki se je začel v Ziherlovi ulici v Ljubljani, kjer so Zorico ugrabili okrog 18.45. S kolesa sta jo z alfo zbila Petrović in Sazdov in jo zvlekla v avtomobil. Alfi je nato sledil audi A6, za volanom katerega je sedel eden od (še) neodkritih sostorilcev. Pozneje, ko so koprske tablice zamenjali s tistimi z ljubljanskega registrskega območja, naj bi za volan alfe sedel Trivković.

