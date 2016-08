Po poškodovanega planinca s helikopterjem

STARA FUŽINA – V nedeljo nekaj minut pred 15. uro je ob koči pri Triglavskih jezerih planinec padel in si poškodoval komolec.

Reševalci GRS Bohinj in dežurna ekipa GRS Brnik so poškodovanega pohodnika oskrbeli, nato pa so ga z vojaškim helikopterjem prepeljali v jeseniško bolnišnico.