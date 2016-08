Po pol leta ljubezni: Boris Novković se je spet poročil

Njegova najbolj znana je bila Tamara, ampak z njo se ni poročil, o njej je prepeval, bila je pesem. Se je pa po poročanju hrvaških medijev nekdaj tudi pri nas priljubljeni pevec Boris Novković (48) včeraj poročil. In to že tretjič: tokrat z 19 let mlajšo Ines Katić. Pevec je 29-letno nevesto vzel po le pol leta zveze. Poroka na Pagu bi morala menda biti tajna, pa so novinarji izbrskali lokacijo. Poročila sta se, tako poroča portal 24sata.com, v hotelu Boškinac, ki je nekaj kilometrov oddaljen od Novalje.

Takole je 26. avgusta na svojem facebook profilu objavil napoved, da se bo poročil in sliko z Ines.

Sicer pa je zadnjih nekaj let po Tamari bolj kot Novkovićeva glasbena kariera zanimivo njegovo zasebno življenje, saj je to njegov tretji zakon, dogajalo pa se mu je res veliko. Pet let je bil poročen z igralko Bojano Gregorić Vejzović (44), nato devet z novinarko Lucijo Matić, s katero ima tudi sinova Noo (6) in Bona (3). Zakon z novinarko je razpadel, ker se je Boris zaljubil v slikarko Ivo Višošević, toda njuna romanca se je lani končala.