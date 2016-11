Po padcu so ga odpeljali v bolnišnico

VELENJE – V sredo ob 14.51 je na cesti Škale–Gaberke v občini Velenje padel motorist.

Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči iz Velenja, ki so poškodovanega oskrbeli na kraju nesreče in ga nato prepeljali na zdravljenje v slovenjgraško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Policija je o nesreči zapisala, da se je 55-letni voznik motornega kolesa, ki je vozil iz smeri Škal proti Gaberkam, huje poškodoval. Prednost mu je izsilil 51-letni voznik kolesa z motorjem, ki je pripeljal z dovozne ceste.

V trčenju se je prvi poškodoval huje, povzročitelj pa lažje.