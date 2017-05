LJUBLJANA – Ob 7.46 se je na Brezoviški cesti zgodila nesreča pri delu. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je delavec padel s tovornega vozila za odvoz odpadkov in se pri tem poškodoval.

Posredovali so reševalci NMP RP Ljubljana, poškodovanca oskrbeli in ga prepeljali v ljubljanski UKC. O nesreči so bile obveščene pristojne službe.