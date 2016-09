Po obsežnem požaru še tragična smrt: »Počivaj v miru, ti, mamica«

DOMŽALE – Mamica dveh otrok, dvojčkov, je v sredo zvečer, potem ko jo je stresla elektrika (neuradno), umrla v ljubljanskem kliničnem centru . Živela je v istem bloku, kjer je pred slabimi tremi leti izbruhnil silovit požar, ki je uničil celotno nadstropje .

Zdaj pa se je v isti stavbi zgodila še ta tragedija. Kot poroča spletni portal Domžalec, je žensko, staro približno 30 let, v 11. nadstropju stresla elektrika. Posredovali so reševalci in poklicni gasilci, ki so jo dlje časa oživljali, vendar je potem v UKC Ljubljana umrla.

»Prekleto življenje nepravično«

Žalost je velika, Domžalčani in drugi so pretreseni. »Moje sožalje ob tako tragični smrti mamice. Moje sožalje družini. Tragedija, ki ima za družino pokojne lahko hude posledice, če so otroci mladoletni ali mlajši,« je na facebooku zapisal eden od komentatorjev, in tudi drugi menijo, da je zdaj najhuje prav za otroka: »Počivaj v miru, ti, mamica. Žalostno do neba in nazaj.«

Po družabnih omrežjih lahko beremo tudi o tem, kako si še danes lahko poln življenja in ciljev, jutri pa te ni več, zato je treba živeti danes. »To sem s svojimi težkimi preizkušnjami v življenju spoznala tudi jaz. Počivaj v miru. Res žalostno, ker je tako kruta usoda,« je zapisala ena od uporabnic, ki se gotovo strinja z besedami druge: »Prekleto življenje nepravično.«

Oglasili pa so se tudi takšni, ki želijo otrokoma pomagati in pozivajo, naj občina na teh blokih ne ureja le fasad, ampak tudi električno inštalacijo.

