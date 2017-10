Po obračunu z nožem si sploh ne upajo iz hiš

KOČEVJE – Kočevsko prebivalstvo je tudi včeraj tavalo med neštetimi vprašanji in le malo odgovori. Med številnimi govoricami, domnevami in dvomi (o lastni varnosti). Dobili smo več klicev v redakcijo, da jih je strah, da si marsikdo ne upa iz hiš in stanovanj. Prestrašeni in zaskrbljeni pogledi so se bojazljivo ustavljali ob še vedno kričečih obrisih mlake krvi, ki na parkirišču med gostilnama Osterman in Suzi še vedno vpije in opozarja, da je nekdo v ranem nedeljskem jutru, približno ob enih zjutraj, zabodel njihovega znanega občinskega svetnika, poznanega tudi kot enega najuspešnejših bodibilderjev pri nas. In če ne bi bil 34-letni Sašo Petek res tako izrazito močan, bi ga ostro rezilo noža, ki ga je 25-letni povratnik iz zapora M. B. na surov in silovit način zapičil, menda naravnost v Petkovo črevesje, gotovo pokončalo. Tako pa Sašo Petek, ki je ob koncu lanskega leta stopil v lokalno politiko, po zadnjih informacijah polagoma le okreva na intenzivni negi ljubljanskega UKC. Zaradi česar si je krepko oddahnila njegova sopotnica Tina, skupaj imata štiriletno deklico.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«