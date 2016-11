Po nočnem požaru ena oseba v UKC, tri v zdravstveni dom

RIBNICA – V noči s torka na sredo je ob 0.55 na Škrabčevem trgu zagorelo ostrešje ene izmed vrstnih hiš, v kateri je spodaj gostinski lokal, zgoraj pa so stanovanjski prostori.

Požar je uničil ostrešje in zadimil vso hišo, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Ogenj je poškodoval tudi ostrešje sosednje hiše.

Posredovalo je 16 gasilskih enot iz GZ Ribnica in PGD Kočevje.

Reševalci so enega poškodovanega stanovalca odpeljali v UKC Ljubljana, tri osebe, ki so se nadihale dima, pa so prepeljali v zdravstveni dom.

Po podatkih policije naj bi ogenj zajel tri stanovanjske enote (vrstne hiše).