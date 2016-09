Po nesreči voznica obtičala v vozilu

LJUBLJANA – V soboto ob 9.34 sta v križišču Celovške in Tržne ulice trčili vozili, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so ljubljanski poklicni gasilci, ki so odprli vrata vozila in starejšo poškodovano voznico prenesli v reševalno vozilo, s katerim so jo prepeljali v bolnišnico.