Po nesreči v Mercedesu invalid in brez odškodnine

PTUJ – »Vsem je znana zgodba Slovenca, ki je doživel delovno nesrečo v tovarni električnih avtomobilov Tesla. Njegov primer je bil rešen v enem letu, pri meni pa se vse skupaj vleče že deveto leto,« nam je uvodoma dejal 31-letni Ptujčan Denis Slanič. Kot mlad fant se je ob začetku gospodarske krize podal na delo v Nemčijo. Sprva je delal kot bagrist v enem izmed mariborskih podjetij, kjer pa so ga odpustili, saj je primanjkovalo dela. Janka Strelca, čigar podjetje Baukom ima sedež skoraj na dvorišču hiše Slaničevih na Ptuju, je zaprosil za delo. Hitro sta si segla v roke in Denis je s sodelavci odpotoval v prestižno Mercedesovo tovarno v Sindelfingnu pri Stuttgartu.



Deset metrov globoko



Podjetje Baukom je že dobrih 15 let specializirano za montaže celovitih sistemov v avtomobilski in elektro industriji. »Španci so dobili posel izdelave celotnega proizvodnega traka, s katerega so pozneje prihajali mercedesi E-klase. Naše podjetje je bilo podizvajalec za špansko družbo. Natančno se spominjam. Bil je moj 21. dan v Nemčiji, ko se je končevala nočna izmena. Ura je bila vsega nekaj minut pred šesto zjutraj, ko se je večina sodelavcev že preoblačila v garderobah. Bil sem zagnan, želel sem se dokazati, zato sem si še odrezal zadnji kos gume in jo nameraval namestiti na žleb, po katerem so pozneje speljali električne kable,« se dogodkov iz leta 2008 spominja Ptujčan.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«