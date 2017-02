Po nesreči premika le oči

Potem ko so mu zasegli en avto, si je priskrbel drugega in z njim povzročil hudo nesrečo. Foto Mojca Marot

CELJE – Na celjskem okrožnem sodišču se je naposled le uspešno začel in končal predobravnavni narok, na katerega so pravosodni policisti iz celjskega pripora pred sodnika Marka Brišnika privedli Velenjčana Maria Lesjaka. Dvakrat je namreč predobravnavni narok že odpadel, enkrat zato, ker se je s tožilstvom začel pogajati o priznanju krivde in se postopek še ni končal, drugič pa menda zato, ker je vmes zamenjal svojega zagovornika, ki mu je bil dodeljen po uradni dolžnosti. A v tretje so postopek izpeljali, predsednik senata je njegovo priznanje krivde sprejel in ga obsodil na dve leti in pol zapora, poleg tega dve leti po pravnomočnosti sodbe še ne bo smel dobiti novega vozniškega dovoljenja. Prav tako mu sodišče ni odpravilo pripora, saj je Lesjak, kot je na koncu poudaril tudi sodnik Brišnik, nevaren in brezbrižen voznik in kot tak slab zgled tudi svojim otrokom.

Ostal bo za zapahi



Tridesetletni Velenjčan se je v priporu avgusta lani znašel zato, ker je 26. julija lani v Šoštanju povzročil hudo prometno nesrečo, v kateri so se poškodovali štirje ljudje. Barbara Čulk, sopotnica v njegovem vozilu, je v nesreči dobila hude poškodbe glave, številne zlome in raztrganine, zato je bila dolgo v smrtni nevarnosti, posledice pa bo čutila vse življenje. Policisti so ugotovili še, da je Lesjak nesrečo povzročil pod vplivom prepovedane droge morfin, da je vozil neregistrirano vozilo, na katero je namestil ponarejene registrske tablice, bil pa je tudi brez veljavnega vozniškega izpita.

