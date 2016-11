Po nesreči poškodovanca odpeljali na mejni prehod Jelšane

DOLENJE PRI JELŠANAH – V nedeljo ob 10.45 je v bližini naselja Dolenje pri Jelšanah (občina Ilirska Bistrica) voznik osebnega vozila, hrvaški državljan, izgubil oblast nad vozilom. Posredovali so gasilci PGD Ilirska Bistrica, prometno in požarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu ter nudili pomoč reševalcem NMP Ilirska Bistrica in dežurni službi cestnega podjetja pri sanaciji mesta prometne nesreče. Poškodovani osebi sta bili prepeljani na mejni prehod Jelšane, kjer so ju predali v nadaljnjo oskrbo ekipi NMP Reka.

Osebno vozilo je uničeno, poroča uprava za zaščito in reševanje.