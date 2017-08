Po nesreči pobegnil, a ga je policija našla – pijanega

KRŠKO, SEVNICA – Sevniški policisti so bili v sredo popoldne obveščeni o prometni nesreči na cesti med Krškim in Sevnico.

Zbrali so obvestila in ugotovili, da jo je povzročil voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v avtomobil 35-letne voznice iz Nemčije, nato pa nadaljeval vožnjo.

Na podlagi opisa vozila so 39-letnega povzročitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,71 miligrama alkohola.

Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in odvzeli vozniško dovoljenje, o kršitvah pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili iz PU Novo mesto.