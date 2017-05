Po nesreči na Ormoški cesti ena oseba v bolnišnico

PTUJ – V ponedeljek ob 18.59 je na Ormoški cesti osebno vozilo zapeljalo s cestišča, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Ptuj, ki so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator.

Reševalci so eno poškodovano osebo prepeljali v ptujsko bolnišnico.