Po nesreči morali očistiti cesto

ČRNA NA KOROŠKEM – V četrtek ob 15.14 sta v Žerjavu, občina Črna na Koroškem, trčili osebni vozili. Nastala je samo materialna škoda.

Gasilci PGD Črna na Koroškem so z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče, je poročala uprava za zaščito in reševanje.