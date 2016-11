Po nesreči jo je odpeljal očividec

KOBARID – V sredo ob 7.04 se je na odseku regionalne ceste Kobarid–Trnovo ob Soči pripetila prometna nesreča, v kateri je osebno vozilo zapeljalo z vozišča.

Posredovali so gasilci PGD Kobarid, ki so na osebnem vozilu opravili protipožarno zaščito in preverili, da ne iztekajo motorne tekočine. Voznico, ki je nepoškodovana, je očividec nesreče odpeljal na preventivni pregled v NMP Tolmin, poroča uprava za zaščito in reševanje.