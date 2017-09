Po nesreči jih je pet končalo v bolnišnici

IVANČNA GORICA – V nedeljo ob 5.11 je na avtocesti od Ivančne Gorice proti Višnji Gori voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča na regionalno cesto in v jarek. Pri tem so se tri osebe lažje poškodovale. Gasilci GB Ljubljana in PGD Stična so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator vozila ter nudili pomoč reševalcem.

Reševalci NMP so preventivno prepeljali v KC Ljubljana vseh pet udeleženih v nesreči, poroča uprava za zaščito in reševanje.