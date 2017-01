Po nesreči izginila

NAKLO – Ob polnoči je na avtocesti v Naklem prišlo do prometne nesreče z udeležbo osebnega vozila.

Gasilci JZ GRS Kranj so kraj nesreče zavarovali in razsvetlili, odklopili akumulator, nudili pomoč pri iskanju osebe, ki je zapustila vozilo, in očistili cesto. Osebe niso našli, poroča uprava za zaščito in reševanje.