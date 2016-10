Po nesreči ena oseba končala v bolnišnici

PADNA – V petek ob 1.55 se je v Padni v občini Piran zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo.

Gasilci JZ GB Koper so osvetlili kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP in policiji, odklopili akumulator in počistili cestišče. Ena oseba je bila v nesreči poškodovana in prepeljana v bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.