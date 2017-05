Po nesreči dva odpeljali

PODTURN – Ob 7.30 sta v naselju Podturn, občina Dolenjske Toplice, trčili osebni vozili.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Novega mesta so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico.

Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, počistili razlite motorne tekočine in odstranili poškodovani vozili, je poročala uprava za zaščito in reševanje.