Po nesreči avto na bok

PLEŠIVEC – V ponedeljek ob 11.44 se je v kraju Plešivec (občina Velenje) pripetila prometna nesreča, v kateri je voznica osebnega vozila zapeljala s cestišča, vozilo pa se je pri tem prevrnilo na bok. Reševalci NMP RP Velenje so poškodovanko oskrbeli in prepeljali v SB Slovenj Gradec.

Gasilci PGD Velenje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, pomagali ponesrečenki do prihoda reševalcev, potegnili vozilo na cestišče in ga postavili na kolesa ter počistili razlite motorne tekočine, poroča uprava za zaščito in reševanje.