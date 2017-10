Po nesrečah v gorah policisti opozarjajo tudi na listje

LJUBLJANA – Lepi jesenski dnevi v gore vabijo mnoge pohodnike. V nedeljo pa so policiste obvestili o dveh nesrečah v gorah.

Ena se je zgodila, ko je plezalec v Kamniško-Savinjskih Alpah padel v globino in se poškodoval, druga pa v soteski Pekel pri Borovnici, kjer si je planinka zvila nogo. V obeh primerih je posredovala gorska reševalna služba.

Ob tem na PU Ljubljana svetujejo, naj bodo pohodniki previdni. »Planinci in pohodniki naj dobro načrtujejo pot, oprema naj bo prilagojena, uporablja naj se označene in varne poti, tura naj bo prilagojena zmožnostim posameznika, v primeru skupine pa se je treba prilagoditi najšibkejšemu udeležencu. Hodi in pleza naj se vsaj v dvoje, posebno pozoren pa je treba biti pri prečenju melišč, grap, na grebenih ipd. terenih. Ponekod je na poteh lahko tudi odpadlo listje, kar povečuje možnost zdrsov, ki poleg padcev predstavlja enega od najpogostejših vzrokov za nesreče. Tudi svetli del dneva je že bistveno krajši, kar vpliva na dolžino pohodov. Skratka, pri gibanju v gorah naj veljajo osnovna pravila gorništva, varnost pa naj bo na prvem mestu.«