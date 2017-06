Po nelegalnem prehodu meje na topli obrok

ŠTALCERJI, LIVOLD – Policisti so v četrtek okrog 8.30 na glavni cesti med naseljema Štalcerji in Livold prijeli tujca, državljana Tunizije in Afganistana. Mejo sta prečkala na reki Kolpi pri kraju Pirče.

Ob prijetju sta oba zaprosila za mednarodno zaščito (azil). Pregledala ju je zdravnica ZD Kočevje, prav tako pa sta prejela topel obrok.

Po policijskem postopku so ju namestili v azilni dom, so sporočili iz PU Ljubljana.