Po Marijevi smrti policija prijela tri moške

MARIBOR – Množični pretep, o katerem smo poročali v začetku meseca, na Vodnikovem trgu v Mariboru se je končal tragično. Na tleh je namreč obležal 25-letni Mario Krnjić, ki je utrpel tako hude poškodbe, da je kasneje v bolnišnici umrl. Mariborski kriminalisti so na današnji novinarski konferenci razkrili, da so po dolgi in temeljiti preiskavi pridržali tri osumljence.

O podrobnosti pretepa je spregovoril vodja sektorja kriminalistične policije mariborske policijske uprave Robert Munda. Pojasnil je, da so kriminalisti preiskavo vodili v dveh smereh: kaznivo dejanje nasilništva in kaznivo dejanje povzročitve posebne hude telesne poškodbe.

Del preiskave, ki se nanaša na nasilništvo, so zaključili. Trije osumljenci so v sostorilstvu s še štirimi moškimi storili kaznivo dejanje nasilništva. Vse privedene so že v preteklosti obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Tudi zato je preiskovalni sodnik najprej odredil sodno pridržanje, kasneje tudi pripor.

Munda je povedal, da so opravili več sto razgovorov z različnimi osebami, ki bi lahko nudili pomoč in koristne podatke. Zasegli so več različnih predmetov, izvedli nekaj poligrafskih testiranj, več pridržanj, hišno preiskavo, zbrali veliko dokazov, ki jih je zdaj treba ovrednotiti. »Potem ko bomo obravnavali te sledove in ko bomo zbrali dodatna obvestila, domnevam, da bomo uspešno preiskali tudi kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki se je končala s smrtjo, in podali kazensko ovadbo. Domnevamo, da se bo to zgodilo v naslednjih tednih,« je povedal Munda.

Kaj se je dogajalo?

Na novinarski konferenci je Munda še povedal, da je preiskava pokazala, da se je kmalu po zaprtju lokala na Vodnikovem trgu ustavila skupina oziroma vozilo, v katero je vstopilo določeno število ljudi. Za tem vozilom se je pripeljalo vozilo, v katerem je bilo pet moških. Zaradi zaprte ceste niso mogli nadaljevati poti. Med njimi je prišlo do verbalnega spora, nato je ta prerasel v vsesplošni pretep.

V napad se je nato vključila skupina treh oseb iz neposredne bližine pri kiosku za hitro prehrano. V tej skupini je bil tudi 25-letni Mario, ki je obležal na cesti. Na pomoč sta mu priskočila očividca, ki sta tudi poklicala reševalce.