Po Ljubljani tulile sirene, dve osebi so odpeljali

LJUBLJANA – Ob 5.58 je v bloku na Vojkovi cesti v Ljubljani zagorelo v kuhinji stanovanja.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana. Požar so pogasili in prezračili prostore. Zaradi vdihavanja dima so reševalci NMP dve osebi prepeljali v KC Ljubljana. Kuhinjo je požar uničil, poroča uprava za zaščito in reševanje.